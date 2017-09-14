Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, halka daha iyi, sağlıklı ve hızlı hizmet üretebilmek için makina parkını genişletmeye devam ediyor. DİSKİ, bu amaçla Devlet Malzeme Ofisi’nden 2 adet Hidromek marka kazıcı-yükleyici (Beko-Loder) araç satın aldı. 484 bin 732 TL’ye satın alınan araçlar, dün DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. İki aracın satın alınması ile DİSKİ’nin makina parkındaki araç sayısı 138’den 140’a yükseldi. Kazıcı-yükleyici araçlar DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün inşaat yapım işleri çalışmalarında kullanılacak.

“Yerli ürünleri destekleyeceğiz”

DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, araçların teslimatında Hidromek Diyarbakır Bölge Müdürlüğü satış temsilcileri Mahmut Aybar ve Yaşar Sarıçiçek ile bir süre görüştü. Karadağ, makina parkının genişletilmesi çabasında yerli marka ürünleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

“Diyarbakır’ımıza hayırlı olsun”

Diyarbakır’da yaşayan vatandaşların en iyi hizmeti hak ettiğini ifade eden Karadağ, “Vatandaşlarımızın daha hızlı, sağlıklı ve iyi hizmet alabilmesi için çalışıyoruz. Yerli ürün yeni araçlarımızla makina parkımızı daha da güçlendirdik. Diyarbakır’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.