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21 Kasım 2017 12:52

DİSKİ bozuk su sayaçlarını değiştiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kente verdiği suyun tüketimini kontrol altına almak amacıyla binlerce bozuk su saatini değiştiriyor.

DİSKİ bozuk su sayaçlarını değiştiriyor

21 Kasım 2017 12:52

DİSKİ bu amaçla geçtiğimiz dokuz ay içerisinde 9 bin 514 bozuk su sayacını yenisiyle değiştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, su tüketimini kayıt altına almayı amaçlayan ancak belli sebepler dolayısıyla çalışamaz hale gelen binlerce su sayacını değiştiriyor. DİSKİ yetkilileri faturalandırma işleminin yapılmasını sağlayan su sayaçlarının bozuk olmasını, su kaybı ve kaçak su kullanımı olarak değerlendiriyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü bu amaçla geçtiğimiz dokuz ay içerisinde 9 bin 514 bozuk su sayacını yenisiyle değiştirdi.


Bozuk su sayaçları sökülüyor


DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün sayaç okuma görevlileri aylık bazda periyodik okumalarını yaparken sayaç endeksi bir önceki dönemden farklı olan, numaratörleri çalışmayan, soğuklar nedeniyle donan, camı kırık olan sayacı “bozuk kodu” notuyla sisteme dahil ediyor. Daha sonra bozuk su sayacını sökerek DİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’na getiriyor. Aylık bazdaki okumanın tamamlanmasının ardından sistem üzerinde bozuk sayaçların sayısı hesaplanıyor. Daha sonra belli periyotlar halinde bozuk sayaçların değişimi yapılıyor.


24 saat içerisinde değiştiriliyor


Diğer yandan vatandaşlar da sayacının bozuk olduğunu anlaması halinde DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne gelerek, ilgili birimi telefonla arayarak veya ALO 185’i arayarak bozuk sayacının değişimi talebinde bulunabiliyor. Şikayeti değerlendiren ekipler 24 saat içerisinde bozuk sayacın değişim işlemini gerçekleştiriyor.


9 bin 514 adet bozuk sayaç değiştirildi


DİSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, yaptığı tespitler üzerine 1 Ocak 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihleri arasında 9 bin 514 adet bozuk sayacını yenisiyle değiştirdi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, bozuk su sayaçlarının değişiminin ardından kullanım ömrünü doldurmuş 10 yıllık su sayaçlarının değişim çalışmasına başlayacak.


Vatandaşlara çağrıda bulunan DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, bozuk su sayaçlarını tespit etmeleri halinde ilgili birimlere başvurmalarını istedi. DİSKİ yetkilileri, abonelerin bozuk su sayaçlarını DİSKİ’ye bildirmeden değiştirmeleri halinde cezai müeyyide uygulayacağını bildirdi.




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