DİSKİ Çermik'teki kırsal mahallelerde içme suyu sondaj çalışmalarına başlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile birlikte Çermik'te yapılan altyapı çalışmalarını denetledi.

Çermik kırsal mahallelerde içme suyu sontaj çalışmaları için Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret eden DİSKİ Genel Müdürü Vekili Fırat Tutşi, Çermik'te yapılan içme suyu altyapı çalışmalarında sona doğru gelindiğini belirterek, içme suyu altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çermik'in çok uzun yıllar su sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Başkan Şehmus Karamehoğlu ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde denetleyen DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, 2018 yılı içerisinde Çermik'te ki 20 kırsal mahallede içme suyu sondaj çalışması yapılacağını söyledi. İlçenin önemli sorunlarından biri olan kanalizasyon arıtma tesisinin yapılması yönünde çalışma başlattıklarını dile getiren Tutşi, etüt çalışmalarının ardından Sinek çayına akan kanalizasyon suyunun arıtılması için tesisin kurulacağı müjdesini verdi. Saray mahallesinde yapılan içme suyu altyapı çalışmaları yanı sıra Saray ve Kale Mahallesine 5 bin metre kanalizasyon yapılacağını belirten Müdür Tutşi, Saray ve Kale Mahallerindeki 5 bin metrelik kanalizasyon döşemesiyle Çermik'te kanalizasyon sorununun tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Başkan Karamehmetoğlu, Çermik'te yapılan altyapı çalışmalarıyla ilçede yapılamayan hizmetleri yaptıklarını dile getirerek, altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki yolların sıcak asfaltla asfaltlanacağı müjdesini verdi.