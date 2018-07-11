DİSKİ Genel Müdür Vekili M. Fırat Tutşi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin sorunsuz bir altyapıya kavuşması amacıyla başlattığı “Merkez Batı Yakası Kısmi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi” Kayapınar, Bağlar ile Yenişehir ilçelerinin bulvar, cadde ve sokaklarında devam ediyor. Sözleşme bedeli 26 milyon 555 bin 230 TL olan çalışmalara 3 Mart 2018’de itibariyle başlandı. DİSKİ bugüne dek ızgara bağlantıları da dahil olmak üzere 21 bin metre yağmursuyu şebekesinin döşendiği çalışmalarını yoğun olarak Diclekent Bulvarı, Yenişehir ilçesi 576. Sokak ve Yeniköy Mezarlığı arkası Karanfil 6. Sokak’ta sürdürüyor. Bu çalışmalara paralel olarak eski Siverek yolundaki ara sokaklarda da abone bağlantıları yapılıyor.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı ile Laleş Bulvarının bir kısmı, Dorşin, Sipan, Nazım Hikmet, Mezopotamya Bulvarı ile Diclekent Bulvarı’ndan Laleş Bulvarı’na kadar uzanan hat, Bağlar ilçesi eski Siverek yolu, Newroz, Şengal, Evrim Alataş, Yenişehir’de Şeyh Bedrettin, Mircembelli ve Hilar caddeleri tamamlanarak yapım işinin 35’lik kısmı bitirilmiş oldu.

2019’da tamamlanacak

Buradaki çalışmaların ardından Diclekent Bulvarı üzerinde yer alan Laleş Bulvarı ve Rojava Bulvarı arasındaki 2 bin 200 metrelik bir hat yapılacak. Yine Yeniköy Mezarlığı arkası Karanfil 7. Cadde, Kayapınar Bölgesindeki Mastfıroş Caddesi, Laleş Bulvarı ve Talaytepe Caddesi’nde yapım çalışmaları başlatılacak. 3 Mart 2018 tarihinde başlayan yapım çalışmalarının 2019 yılının Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

Tutşi incelemelerde bulundu

DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, eski Siverek Yolu üzerindeki çalışmaları denetledi. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların ivedilikle sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Tutşi sıcaklara rağmen büyük emek sarf eden çalışanlara teşekkür etti. Yağmursuyu şebekelerinin modern şehirlerin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Tutşi, bundan sonra da çalışmaların devam edeceğini söyledi. İş kapsamında şimdiye kadar 21 bin metre yağmursuyu şebekesi ve bağlantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran Tutşi, çalışmaların gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.