Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Silvan’ın daha konforlu bir altyapı kavuşması için Silvan Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi başlattı. 7 bin 500 metre kanalizasyon şebekesinin döşeneceği işin sözleşme bedeli 1 milyon 504 bin 560 TL.

Kocaköy, Kulp, Çınar ve Çermik ilçelerinin tüm altyapısını değiştirecek yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

7 bin 500 metre şebeke döşeniyor

Silvan’da da kanalizasyon şebekesi döşenmesi çalışmaları devam ediyor. Silvan Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi kapsamında Tekel ve Selahaddin mahallelerinde kolektör hattı ve yeni kanalizasyon şebekesi döşeniyor. İş kapsamında çapları 200 ila 800 mm arasında değişen 7 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşenecek. Ayrıca 197 adet prefabrik silindir baca kurulumu yapılacak. Geçtiğimiz Nisan ayında çalışmalarına başlanan yapım işinin ekim ayının başında tamamlanması planlanıyor. Kent merkezini altyapı açısından daha konforlu hale getirecek olan yapım işinin sözleşme bedeli ise 1 milyon 504 bin 560 TL.