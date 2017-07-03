Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, bir açıklama yayınlayarak, temizlenmeyen bina, site, müstakil ev, kurum ve kuruluşların içme suyu depolarının halk sağlığını ciddi düzeyde tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada, kirli su depolarında algler ve mikroorganizmaların çoğaldığı kaydedilerek, bunun en önemli göstergesinin suyun bulanıklaşması ve suyun konulduğu kapta bir dakika içerisinde berraklaşmaması olduğu ifade edildi. Sağlık sorunlarının yaşanmaması için içme suyu depolarının yılda iki kez temizlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Halkımız, bize ALO DİSKİ 185 Hattı’ndan ulaşarak depo temizliği için başvuru yapsın. Bizler de en kısa süre içerisinde depo temizliği için gerekli çalışmaları başlatalım” denildi.

“Su analiz ediliyor”

İçme Suyu Arıtma Tesisinin giriş ve çıkışı ile kentin beş farklı noktasından her gün su numunelerinin alınarak DİSKİ Su Kontrol Laboratuvarında analiz edildiği vurgulanan açıklamada, “İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılan suyumuz, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olan ve sonuçları dünyaca kabul edilen 24 saat esaslı Su Kontrol Laboratuvarımızda analiz ediliyor. Vatandaşlarımızın suyun güvenirliği ile ilgili hiçbir şüphesi olmasın” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların su ile ilgili her türlü şikayeti için ALO DİSKİ 185 Hattı’nı arayabileceği belirtilen açıklamada, kısa bir sürede Mobil Laboratuvar Araçlarının şikayet noktasına ulaştırıldığı kaydedildi. DİSKİ açıklamasında, “Burada hızlı bir şekilde numuneler alınarak klor, bulanıklık, renk ve PH parametrelerine bakılıyor. Daha detaylı analiz için ise numune alınarak Su Kontrol Laboratuvarı’na getiriliyor” denildi.

Okullarda çalışma başlatılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan “Okul İçme Suyu Depoları Temizliği ve Dezenfeksiyonu Protokolü” gereği yılda iki kez okullarda çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, tatil dönemlerinin başlaması ile birlikte bugünlerde okulların içme suyu depolarını temizleyerek dezenfeksiyon çalışması yapılacağı kaydedildi.