DİSMEK'te eğitimler devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, DİSMEK adı altında 13 farklı branşta hobi ve meslek edindirme amacıyla açtığı kurslar devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (DİSMEK) eğitimler devam ediyor. Ekim ayı itibariyle Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda karakalem, pastel boya ve yağlı boya resim, çini işleme, aşçı çıraklığı, hasır sepet örücülüğü, düz dikiş makineciliği, kilim dokuma, bilgisayar destekli muhasebe, cilt bakım ve temel makyaj, saça kalıcı ve geçici şekil verme, diksiyon 1 ile diksiyon 2 olmak üzere 13 branşta açılan kurslarda toplam 274 kursiyer eğitim görüyor. Hafta içi ve hafta sonları gerçekleşen kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor.

İstihdama katkı sağlamak ve farklı iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için açılan çini işlemeciliği, aşçı çıraklığı, hasır sepet örücülüğü, düz dikiş makineciliği, kilim dokuma ve bilgisayar destekli muhasebe kursları İŞKUR ile ortaklığıyla sürdürülüyor. İŞKUR ile ortaklaşa açılan kurslarda, kursiyerler günlük 35 TL ücret almaya hak kazanıyor. Ayrıca bu kurslara devam eden öğrencilerin Genel Sağlık Sigortaları (GES) eğitimlerin devam ettiği süre boyunca yatırılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açtığı kurslar sayesinde birçok kişiye ekonomik kazanç sağlarken, kaybolmaya yüz tutmuş hasır sepet örücülüğü ile kilim dokuma mesleklerin de yeniden canlandırılmasını sağlıyor. Kursiyerlere eğitim gördükleri meslekler hakkında detaylı bilgiler dışında temel iletişim, müşteriye yaklaşım ve meslekteki gelişmeler ile ilgili eğitimler de veriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 13 farklı meslek dalında açmış olduğu kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika dağıtılacak.