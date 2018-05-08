Diyar Masa ekipleri çocuklarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Diyar Masa Gezici Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren gündüz bakım evleri ve oyun odalarını ziyaret etmeye devam ediyor. Benusen’de 100 çocuğun faydalandığı Oyun Odaları’nı ziyaret eden ekipler, çocuklara oyuncaklar hediye ederek, oyunlar oynadı.

100 çocuğa oyuncak dağıtıldı

Benusen Oyun Odaları’nda eğitim gören çocukları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Diyar Masa Gezici Ekipleri, 60 kız çocuğa oyuncak bebek, 40 erkek çocuğa ise oyuncak araba dağıttı. Ekipler, ardından çocuklarla oyunlar oynayıp, şarkılar söyledi. Diyar Masa Gezici ekipleri, çocuklara yönelik çalışmalarına devam edecek.