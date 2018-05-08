Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 15:06

Diyar Masa ekipleri çocuklarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Diyar Masa Gezici Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi’ne ait kreş ve oyun odalarında eğitim gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı.

Diyar Masa ekipleri çocuklarla buluştu

08 Mayıs 2018 15:06


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Diyar Masa Gezici Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren gündüz bakım evleri ve oyun odalarını ziyaret etmeye devam ediyor. Benusen’de 100 çocuğun faydalandığı Oyun Odaları’nı ziyaret eden ekipler, çocuklara oyuncaklar hediye ederek, oyunlar oynadı.



100 çocuğa oyuncak dağıtıldı


Benusen Oyun Odaları’nda eğitim gören çocukları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Diyar Masa Gezici Ekipleri, 60 kız çocuğa oyuncak bebek, 40 erkek çocuğa ise oyuncak araba dağıttı. Ekipler, ardından çocuklarla oyunlar oynayıp, şarkılar söyledi. Diyar Masa Gezici ekipleri, çocuklara yönelik çalışmalarına devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
20
°
C
  • Çarşamba
    20°C
  • Perşembe
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç