Diyar Masa ekipleri vatandaşlarla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Diyar Masa Gezici ekipleri, yeni bir çalışma başlattı. Kent merkezindeki sorunların çözümü için muhtarlıklar başta olmak üzere mahallelerde vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi, dış ilçelerde açtığı stantlarla da kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak sorunlarına çözüm arıyor.

Lice ile Kulp’tan sonra Çermik ve Çüngüş’te çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Diyar Masa Gezici ekipleri, açtığı stantlarda Büyükşehir Belediyesi’ni tanıtan dergi, broşür ve benzeri çeşitli materyaller bulunduruyor. Vatandaşların ziyaret ettiği stantlarda sorunları not eden ekipler, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birim amirlerine iletiyor.

Büyükşehir Belediyesi Diyar Masa Gezici ekipleri, tüm ilçelerde vatandaşlarla buluşarak vatandaşların sorunlarına çözüm aramaya devam edecek.