Diyar Masa Kent Meydanı’nda

Kenti birlikte yönetmek adına sık sık vatandaşların istek, talep ve önerilerine başvuran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak kent merkezi dışındaki ilçelerde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Diyar Masa ekipleri, Kayapınar ilçesi Kent Meydanı’nda stant kurdu. Kurulan stantta yapılan ya da tamamlanma aşamasında olan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi ve gerçekleşecek projeler tanıtıldı.

Diyar Masa ekiplerinin görev aldığı çalışmada vatandaşlara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının anlatıldığı dergi, ilçe merkezinde gerçekleşen ve yapılacak olan projelerin aktarıldığı broşür, tişört, şapka ve çocuklara da balonlar dağıtıldı. Yoğun ilgi gören stant çalışmasında vatandaşlar istek, talep ve önerilerini Diyar Masa ekiplerine iletti. Ayrıca vatandaşlar belediyenin çalışmalarını doldurdukları anket formlarıyla değerlendirdi.

Kenti birlikte yönetme adına yapılan stant çalışmaları farklı tarihlerde alışveriş merkezlerinde devam edecek. Kurulacak stantlarda 2 Diyar Masa ekibi görev alacak, sabah saatlerinde başlayacak olan çalışma gece saatlerine kadar devam edecek. Vatandaşlardan alınan istek, talep ve öneriler daha sonra uzman ekipler tarafından değerlendirilip ilgili birimlerle paylaşılacak.