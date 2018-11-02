Diyarakır'da imkanları kısıtlı 100 kadına Çermik gezisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınlar arasında dayanışma duygularını artırma ve ilçelerin kültürel alanlarını tanıtma amacıyla başlattığı geziler kapsamında Bağlar ilçesinde ikamet eden 100 kadını Çermik'e götürdü. Sabah kahvaltıyla başlayan programda kadınlar Çermik'in tarihi ve doğal alanlarını gezerek, kaplıcalardan faydalandı. Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla Çermik'e giden kadınlar, sağlık amaçlı ilçenin kaplıcalarının bulunduğu otele geçti. Şifa amaçlı kaplıcalardan yararlanan kadınlar daha sonra ilçenin doğal güzellikleri ile tarihi mekanlarını gezdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personelleri, gezi programına katılan kadınlarla görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.