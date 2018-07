Diyarbakır 15 Temmuz’da 7’den 70’e meydandaydı

Diyarbakır’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. 7’den 70’e her yaştan insanın katıldığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğin yapıldığı alanı kırmızı beyaz renklere bürüdü. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Albay Fatih Kılınç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı katıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından 15 Temmuz Gazisi bir polis memuru o gece yaşananları anlattı. Etkinlikte konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “İradeyi temsil eden şanlı bayrağımızın altında kararlılığımızı bir kez daha dosta düşmana karşı haykıran bir duruştasınız. Bu dik duruşu sergileyen devletine, vatanına, bayrağına ve değerlerine sahip olan bütün Diyarbakırlılara selam olsun. Bugün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye’nin her bir meydanında her bir sokağında olduğu gibi Diyarbakır’ımızda da dimdik ayaktayız. Bu kararlılığımız, birliğimiz ve beraberliğimiz en büyük gücümüz. Herkes bilmeli ki bu ülkenin geleceğine, birliğine, beraberliğine, varlığına kast edenler yine bu milletin iradesi karşısında yok olup gideceklerdir” dedi.

“Bütün terör örgütleri yok olup gidecek”

Vali Güzeloğlu PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin yok olup gideceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi canı pahasına bu değerleri korudu ve sonsuza kadar inşallah koruyacak. Bu milletin helal süt emmiş her evladı ihanetin karşısında iman dolu göğsü ile aşılmaz sıra dağlar gibi durmaktadır. Her dönemde her zaman söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır. 15 Temmuz’da 40 yıllık ihaneti planlayanlar bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle gideceğini hesap etmediler. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile milletin meydanları dolduracağını hesap etmediler.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaptığı konuşma dev ekranlar aracılığıyla vatandaşlara izletildi. İlahilerle devam eden etkinlik sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da sela okundu.