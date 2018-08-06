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06 Ağustos 2018 10:53

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Sinan Yayla, korgeneralliğe yükseldi

Diyarbakır 7.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Sinan Yayla, korgeneralliğe yükseldi

06 Ağustos 2018 10:53

Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla 2018 yılı YAŞ kararıyla, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Korgenerallik rütbesine yükseldi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, korgenerallik rütbesine yükselen 7. Kolordu Komutanı Sinan Yayla’yı ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.


7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve komutan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu komutanlık şeref defterini imzaladı. Ziyaret, Vali Güzeloğlu’nun Korgeneral Yayla ile makamında bir süre görüşmesinin ardından sona erdi.




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