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15 Haziran 2017 18:44

Diyarbakır Başbakan’a hazır

Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesinde devam eden sokak düzenleme çalışmalarında tamamlanan birinci etabın açılışını gerçekleştirecek olan Başbakan Binali Yıldırım için kentte hazırlıklar devam ediyor.

Diyarbakır Başbakan’a hazır

15 Haziran 2017 18:44


Merkez Sur ilçesi 1. etap açılış töreni için Diyarbakır’a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ın kente gelişi nedeniyle 4 merkez ilçede çalışmalar sürüyor. Sur İlçesi’nde ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmaları kapsamında 1. etabı tamamlanan Gazi ve Melikahmet Caddelerinin açılışı için kente gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ın afiş ve pankartları kentin birçok noktasına asıldı. Açılışı yapılacak Gazi ve Melikahmet Caddeleri polis bariyerleri ile kapatılırken belediye ekipleri Başbakan’ın geçeceği güzergahlarda çalışma yaptı.



Esnaf sicil affı istiyor


Başbakan’ın gelişi öncesi sicil affı talebinde bulunan Sur esnafı Lokman Aydar, “1994 yılından beri peynircilik yapıyorum. Krediye başvurduk. Kredi kriterlerinin çoğu esnafı aşıyor zaten. Sur esnafının yüzde 70’inin sicili bozulmuş. Sicili bozulan esnaf bir şey alamaz zaten. Sicil affından kimse yararlanmadı. İki kere başvurdum. Kimsenin aldığını duymadım. Görmedim” dedi.




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