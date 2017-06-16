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16 Haziran 2017 11:51

Diyarbakır Başbakan’a hazır

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde gerçekleştirilen ’sokak sağlıklaştırma’ çalışmalarında tamamlanan 1.

Diyarbakır Başbakan’a hazır

16 Haziran 2017 11:51

etabın açılış töreni için kente gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım için hazırlıklar tamamlandı. Güvenlik önlemlerinin alındığı kentte 4 bin 500 polis görev yapacak.


Merkez Sur ilçesinde ’sokak sağlıklaştırma’ çalışmaları kapsamında 1. etabı tamamlanan Gazi ve Melikahmet Caddeleri’nin açılışı dolayısıyla kente gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım için çevre illerden gelen takviye personel ile birlikte bugün 4 bin 500 polisin görev yapacağı öğrenildi. Başbakan Yıldırım’ın Diyarbakır’a gelişi öncesi güvenlik önlemleri arttırılırken açılışın yapılacağı Gazi ve Melikahmet caddeleri polis bariyerleri ile çevrildi. Belediye ekipleri, alan ve çevresinde son çalışmalarını sürdürürken Başbakan Yıldırım’ın konvoyunun geçeceği yollar afiş ve bayraklarla donatıldı.




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