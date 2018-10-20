Diyarbakır bilardo kulübünden önemli transferler

Adnan Yüksel, Lütfi Çenet, Hacı Arap Yaman, Savaş Bulut ve Gülşen Değener Diyarbakır Bilardo Kulübünün yeni transferleri oldu.

Kısa zaman öncesinde kurulan ve büyük hedefler belirleyen Diyarbakır Bilardo Kulübü, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan 1.Lig müsabakalarında Diyarbakır temsil edecek, ilk ve tek takım olacak. Adnan Yüksel, Lütfi Çenet, Hacı Arap Yaman, Savaş Bulut ve Gülşen Değener, bir otelin konferans salonunda, bilardoseverlerin huzurunda, yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladı.

Diyarbakır Bilardo Temsilcisi ve Diyarbakır Bilardo Kulüp Başkanı İhsan Delibaş, gelecek yıl hem Türkiye'de hem de uluslar arası müsabakalarda büyük hedefler belirlediklerini söyledi. Delibaş, Adnan Yüksel, Lütfi Çenet, Hacı Arap Yaman, Savaş Bulut ve Gülşen Değener'in transferiyle bilardo camiasına renk katıklarını belirtti. Delibaş, Diyarbakır Bilardo Kulübünü, önce Türkiye'nin daha sonra Dünyanın sayılı kulüpleri arasına sokmak olduğunu kaydetti. Delibaş, “Öncelikle Adnan Yüksel, Lütfi Çenet, Hacı Arap Yaman, Savaş Bulut ve Gülşen Değener'in transferini gerçekleştirilmesi için hiçbir masraftan kaçmayan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüzün teklifini geri çevirmeyen Adnan Yüksel, Lütfi Çenet, Hacı Arap Yaman, Savaş Bulut ve Gülşen Değener'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu transferlerimizle çok önemli bir adım attık. Türkiye'nin en iyi kulüpleri arasında yer almak adına ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz gelecek yıl 1.Lig müsabakalarında başarılı olup önce Türkiye daha sonra da çeşitli uluslar arası müsabakalarında Diyarbakır'ın sesini duyurmaktır” dedi.

Delibaş, kendilerine destek sunulması için Diyarbakır Valiliği, Belediyeler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sivil toplum Kuruluşları ile (STK) görüşme yapacaklarını sözlerine ekledi.