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19 Eylül 2017 10:44

Diyarbakır Bilfen Bilnet Okullarından görkemli açılış

Diyarbakır Bilfen Bilnet Okulları, yeni eğitim ve öğretim yılına renkli görüntülere sahne olan bir açılışla başladı.

Diyarbakır Bilfen Bilnet Okullarından görkemli açılış

19 Eylül 2017 10:44

Türkiye şampiyonlukları bulunan okulun tam burslu öğrencilerinin karate gösterisi izleyenleri büyüledi. Şehirdeki diğer okullara çiçek ve başarı mesajları gönderilerek jest yapıldı.


Bilnet Okulları’nın isim hakkını da alan ve yeni sezonda Diyarbakır Bilfen Bilnet Okulları olarak eğitim hayatına devam edecek olan okulun açılış töreni renkli görüntülere ve gösterilere sahne oldu. Şiir dinletisi, makale ve folklor gösterilerinin yanı sıra çeşitli spor gösterileri yapıldı. Türkiye şampiyonlukları bulunan Diyarbakır Bilfen Bilnet Okullarının tam burslu olarak okuttuğu karatecilerin gösterisi izleyenleri büyüledi. Şampiyon karateciler, birbirinden güzel hareketler ve gösterilerle ayakta alkışlandı.



Öğretmenler kaynaşma yemeğinde


Okuldaki öğretmenler ve çalışanlar da moral ve kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi. Özel bir piknik alanında verilen yemekte eğitimci kadrosunun yanı sıra Diyarbakır Bilfen Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç da hazır bulundu. Dinamik ve alanında uzman bir eğitimci kadrosu ile sezona hazırlandıklarını belirten Karakoç, amaçlarının geçen 2 yıldaki başarılarını katlamak ve eğitimde yeni ufuklara yelken açmak olduğunu söyledi.



Diğer okullara çiçek ve mesaj


Diyarbakır Bilfen Bilnet Okulları, şehirdeki diğer okullara da çiçek ve başarı mesajları göndererek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Diğer eğitim kurumlarını rakip değil paydaş olarak gördüklerine dikkat çeken Ekrem Karakoç, “Hepimizin ortak bir amacı var. Başta bölgemiz olmak üzere ülkemize yetişmiş insan gücü kazandırmak istiyoruz. Bunun yolu da iyi bir eğitimden geçiyor. Bizler rakip değil, aynı hedefe ve amaca hizmet eden paydaşlarız. Bu işe hiçbir zaman para kazanma gözüyle bakmadık. Kentimize ve ülkemize hizmet borcumuz, vefa görevimiz var. Bunu yerine getirmek istiyoruz. Tüm eğitim kurumlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyoruz” dedi.




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