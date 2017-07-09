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09 Temmuz 2017 11:21

Diyarbakır Bilfen Okulları atıcılık takımı şampiyon oldu

Diyarbakır Bilfen Okulları atıcılık takımı,15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası’nda Türkiye şampiyonu oldu.

Diyarbakır Bilfen Okulları atıcılık takımı şampiyon oldu

09 Temmuz 2017 11:21

Okulun öğrencilerinden Pelşin Avcı ise, bireysel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti.


Diyarbakır Bilfen Okulları, sporda anlamlı bir başarıya imza attı. 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen ancak halkın iradesi ve mücadelesi sayesinde başarısız kılınan kanlı darbe girişimine karşı kazanılan zaferin anısına düzenlenen Atıcılık Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin’de yapıldı. Esin Akgün, Pelşin Avcı ve Evin Sayın’dan oluşan okulun yıldız kız takımı Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.


Bireysel klasmanda ise Pelşin Avcı, Türkiye ikincisi olarak okuluna madalya kazandırdı.


Okul Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, hain darbe girişimini bir kez daha lanetleyerek, ülke olarak kazanılan bu anlamlı zaferin anısına düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik etti.




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