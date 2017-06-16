Diyarbakır Bilfen Okulları jandarmanın 178’inci kuruluş yılını kutladı

Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, jandarma teşkilatının yaptığı başarılı çalışmalarla toplumun huzur ve güvenini sağladığını söyledi.

Diyarbakır Bilfen Okulları, Jandarma Teşkilatının 178’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Okulda düzenlenen etkinlikte konuşan Diyarbakır Bilfen Okulları ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, jandarmanın Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin abidesi olduğunu söyledi. Karakoç, “Vatanımızın her karış toprağında, aziz milletimize yönelmiş bütün tehditlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinin başında olan jandarma teşkilatımız, geçmişten günümüze taşıdığı deneyim ve birikimini, yenilikçi yöntem ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, günümüze ve geleceğe taşımasını bilmiştir. Güvenlik anlamında yoğun bir iş yükü ve çeşitlilik arz eden bir sorumluluk sahası olan ülkemizde, üzerine aldığı görevleri yılmadan hakkıyla yerine getiren jandarma mensupları en zorlu şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaktadır. Jandarma kurumu iç barışın ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır” dedi.

Karakoç, jandarmanın özellikle kırsal kesimde yaptığı fedakarca çalışmalarla halkın huzur içinde yaşamasını sağladığını kaydetti. Karakoç, “Gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarla, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası haline gelen Jandarma birimlerimiz; insan kaçakçılığından hırsızlığa, trafik denetimlerinden asayiş olaylarına kadar suçla ve suçluyla mücadelenin her noktasında başarıyla görev yapmakta olup, ülkemiz adına geleceğe dair umut ve güven vermektedir. Jandarmanın kahraman mensupları sayesinde özellikle kırsal kesimdeki halkımız huzur ve güven içinde yaşamaktadırlar.178 yıldır milletimizin hizmetinde bulunan Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, kuruluşundan bugüne kadar bir gurur abidesi olmayı başarmış bu köklü teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.