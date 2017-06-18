Diyarbakır Bilfen Okulları’ndan Babalar Günü kutlaması

Etkinlikte konuşan Diyarbakır Bilfen Okulları ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, başta öğrenci velileri olmak üzere tüm babaların bu özel günü kutladı. Karakoç, "Baba ve anne ailenin, hatta toplumun en değerli ve fedakar varlıklarıdır. Baba evin direği olup çocukların örnek aldığı modeldir. Bizim toplumumuzda ise baba çok daha farklı olup ekonomik anlamda da ağır sorumluluk omuzlamaktadır. Ebediyete göçmüş tüm babalara Allahtan rahmet dileyerek yaşam mücadelesine devam eden babaların da bu özel gününü tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan, okulun Home Work House (Ödev Evim) merkezinde de çocuklar için yaz etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikte çocuklar eğlenceli ve zeka artırıcı oyunlar oynayarak kaynaşıyor.

(İHA-MP-Y)

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