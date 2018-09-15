Diyarbakır Bilnet ailesi yemekte buluştu

Yeniden yapılanmaya giderek idari kadrosunu değiştiren ve eğitim departmanını da genel merkezin kontrolüne bırakan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde yönetim, eğitimci kadrosu ve okul personeliyle, öğretim yılı öncesinde yemekte buluştu.

Özel bir restoranda verilen yemeği Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu organize etti.

Gün içinde ise Bilal Kadayıfçıoğlu, okul yönetimi ve öğretmenlerle toplantılar yaparak, okuldaki yeniden yapılanma sürecini anlatarak beklentilerini dile getirdi. Kadayıfçıoğlu, Diyarbakır'ı eğitimde hak ettiği yere taşımak için okul yönetiminden eğitimci kadrosu ve çalışanlara kadar tüm bileşenler olarak el ele vererek çalışacaklarını söyledi.

Kadayıfçıoğlu, “Kadim kentimizin eğitim alanında yükselmeye ihtiyacı var. Bu amaçla yeniden yapılanmaya giderek önemli bir yatırım yaptık. Bilnet markası ve bu kentin çocukları, geleceği sizlere emanettir. Gelecek sizlerin emeği ve yetiştireceği insanlarla güzel olacak" dedi.