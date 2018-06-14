Diyarbakır Bilnet Okulları Avrupa yolcusu

Diyarbakır Bilnet Okulları öğrencileri, AB Gençlik Projeleri kapsamında Danimarka’da düzenlenecek olan bir haftalık gezi ve kültürel paylaşım kampına katılacak. 7 ülkeden öğrencilerin katılacağı projeye Türkiye’den davet edilen tek okul Diyarbakır Bilnet Okulları oldu. 2010 yılından beri bu alanda projeler yaparak öğrencileri Avrupa ülkelerine götüren Mehmet Altıntop’un imzasını taşıyan ve “Şemsiye” adı verilen proje kapsamında Diyarbakır Bilnet Okulları’ndan 5 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan ekip 22-30 Haziran tarihleri arasında Danimarka’daki gezi ve kültürel paylaşım çalışmasına katılacak. Diyarbakırlı öğrenciler, 7 ülkeden 49 kişinin katılacağı proje kapsamında Diyarbakır ve Türkiye kültürü hakkında diğer ülkelerin öğrencilerine paylaşımlarda bulunacak.

“Bizim için gurur”

Okul Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bu kadar önemli bir projeye Türkiye’den dahil edilen tek okul olmanın ayrıcalığını ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ülkemizi ve kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Öğrencilerimiz, gerek Diyarbakır’ımız gerekse Türkiye’mizle ilgili paylaşımlar ve tanıtımlar yapacak. Bizim için gurur vesilesi olacak” dedi.