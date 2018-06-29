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29 Haziran 2018 16:46

Diyarbakır Bilnet Okulları Türk kültürünü Danimarka’da tanıttı

Avrupa’nın 7 ülkesinden öğrencilerin katıldığı projede Türkiye adına Danimarka’da Türkiye’yi temsil eden tek okul olan Diyarbakır Bilnet Okulları, Türkiye kültürü ile ilgili tanıtım ve etkinliklere imza attı.

Diyarbakır Bilnet Okulları Türk kültürünü Danimarka’da tanıttı

29 Haziran 2018 16:46

Diyarbakırlı öğrencilerin çalışmaları izleyenlerden büyük takdir topladı.


Diyarbakır Bilnet Okulları, Avrupa’nın göbeğinde Türkiye kültürünü tanıttı. Avrupa’nın 7 ülkesinden öğrencilerin katıldığı projede Türkiye adına Danimarka’da Türkiye’yi temsil eden tek okul olan Diyarbakır Bilnet Okulları, Türkiye kültürü ile ilgili tanıtım ve etkinliklere imza atarken, Diyarbakırlı öğrencilerin çalışmaları izleyenlerin beğenisini topladı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Gençlik Projeleri kapsamında 7 ülkeden öğrencilerin katılacağı Danimarka gezisine Türkiye’den davet edilen tek okul olan Diyarbakır Bilnet Okulları öğrencileri, önemli çalışmalar gerçekleştirdi.


“Şemsiye” adı verilen proje kapsamında 5 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan ekip, Türk Gecesi organize etti ve Türkiye kültürü ile ilgili etkinlikler, dikkat çeken çalışmalar yaparak başarılı bir organizasyona imza attı. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Türkiye’yi gururla temsil ettikleri proje kapsamında Danimarka’da anlamlı çalışmalar gerçekleştirerek ülkenin tanıtımına katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.


Sınav öncesi piknik etkinliği


Bu arada Diyarbakır Bilnet Okulları, sona eren 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ardında piknik gezisi düzenledi. Okulda görev yapan öğretmen ve öğrencilerin katıldığı piknik etkinliği, Ergani yolu üzerindeki Deve Geçidi Barajı çevresinde gerçekleşti. Etkinliğe katılan öğrenciler, pazar günü yapılacak üniversiteye giriş sınavı öncesinde stres attı. Okulla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaya, geleneksel hale getirdikleri yılsonu pikniği ile öğrencilere üniversite sınavı öncesinde moral aşılamayı amaçladıklarını söyledi.




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