Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 okulun kütüphanesini yeniledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermeye devam ediyor. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından desteklenen, Valilik koordinesinde, Büyükşehir Belediyesince yürütülen “Diyarbakır Kültür ve Sanat Etkinlikleri” projesi kapsamında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 5 dezavantajlı okuldaki kütüphaneleri yeniledi, okullarda tadilat yaptı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda çalışmalar yürüten ve eksiklikleri tespit eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tadilata ihtiyaç duyan Yenişehir ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu, Turgut Özal İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Bismil’deki Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu ve Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun Akyol İlkokulu’nda yenileme çalışmaları yürüttü. Ekipler, elektrik ve su tesisatlarını yenileyerek, okulları boyadı. Okullarda eskiyen ve kullanılamaz duruma gelen kütüphaneleri de yenileyen ekipler, kitaplar yerleştirerek öğrencilerin hizmetine sundu.