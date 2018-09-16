Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

2018'de kentin caddelerine 800 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefleyerek sezonu Mart'ta açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yer alan 1. Sanayi Sitesi'nin yollarını asfaltlıyor.

Asfaltlama çalışmalarını kent merkezi dışında ilçelerin mahalle ve mahalle grup yollarında aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yer alan 1. Sanayi Sitesi'nin yollarını asfaltlıyor. 3 bölümden oluşan Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 2. Sanayi ve Marangozcular Sitesi'nin yollarını asfaltlayarak tamamlayan ekipler, çalışmalarına 1. Sanayi Sitesi bölümünde devam ediyor. Şuana kadar 15 bin 600 ton sıcak asfaltın serildiği çalışmalarda yollara 6 bin ton sıcak asfalt daha serilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesi'nin yollarına asfalt sermeden önce alanın hurda atıklarından arındırılması için temizlik çalışmalarını da yürütüyor. Yaşanan trafik yoğunluğu ve DİSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları sebebiyle 1. Sanayi Sitesi'nde asfaltlama 2 hafta sonra tamamlanacak.