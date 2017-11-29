Diyarbakır Çarşı grubundan örnek davranış

Çarşı grubu, Çınar ilçesindeki bir okula kırtasiye ve giyim malzemeleri yardımında bulundu.

Çarşı Diyarbakır grubu üyeleri, öğrencilerin umudu olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, Çınar ilçesin bağlı Yuvacık Köyü İlkokulunda eğitim gören 155 öğrenciye kırtasiye yardımı, 20 öğrenciye de giyim yardımında bulundu.

Çarşı grubu üyesi Murt Ekinci, Diyarbakır’da yardıma muhtaç öğrencilerle bir nebze de olsa destek olmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Ekinci, “Çarşı grubu olarak Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Köyü İlkokuluna gittik. Burada 155 öğrenciye kırtasiye, 20 öğrenciye de giyim yardımında bulunduk. Yardım etkinliklerimizi elimizden geldiğince devam ettireceğiz” dedi.