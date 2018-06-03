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03 Haziran 2018 14:09

Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası

Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde cezaevi yönetimi ve mahkumlar arasında gerginlik çıktığı iddiası üzerine mahkum yakınları cezaevine akın etti.

Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası

03 Haziran 2018 14:09


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yeni yapılan Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde kalan mahkumlar cezaevi şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bahçeye çıkıp sloganlar atarak görüş saatinde aileleri ile görüşmek istemedi. Mahkumların bahçede sürdürdüğü eylem devam ederken haberi alan birçok mahkum yakını cezaevine akın etti. İçeride kardeşi bulunan Veysi Aslan, şunları kaydetti:


“Kardeşim beni aradı. Burada bir ayaklanma başlayacak. Çünkü farklı muameleler var dedi. Saat 7’de sayıma çıkıyorlar. 9’a kadar gardiyanları bekliyorlar. Yemekler yenmiyor. Bir de hakaretler başlamış mahkumlara. Ağza alınmayacak laflar. Ondan dolayı çıkmış olay. Daha önce Kilis’teydi 3 gün önce bu cezaevine geldi. Mahkumlar bu düzensizliğe bir son verilmesi için toplanmış.”




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