Diyarbakır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan miting yeri de 500 metre geriye alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da gerçekleştireceği miting nedeniyle hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergahlardaki caddeler bayrak ve pankartlarla donatıldı. Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevre illerden takviye güvenlik personelleri gönderildi. İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan mitingin yeri de değiştirildi. Miting için İstasyon Meydanı’ndan 500 metre geride bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda platform kuruldu.