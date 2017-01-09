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09 Ocak 2017 12:16

Diyarbakır derbisini Bağlar Belediyespor kazandı

Diyarbakır derbisini Bağlar Belediyespor kazandı

09 Ocak 2017 12:16

Bölgesel Amatör liginde Diyarbakır’ın iki takımını arasında oynanan futbol müsabakasını Bağlar Belediyespor rakibi Diyarbakır Yolspor’u 2-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Liginin 12’nci haftasında Diyarbakır derbisi heyecanı yaşandı. Bağlar Belediyespor ile Diyarbakır Yolspor arasında oynanan derbiyi Bağlar Belediyespor ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bağlar Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri Demhat Kaymaz ve Vedat Tekdemir kaydetti. Bağlar Belediyespor bu hafta aldığı galibiyetle puanını 23 çıkarak 3’üncü sıraya yükseldi.



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