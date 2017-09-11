Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle düğün konvoyu görmedi

Diyarbakır’da önceki gün yoldan geçen bisikletli grubunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bisikletli grubun toplu halde gezmesini ilginç kılan olay ise bunun bir düğün konvoyu olmasıydı. Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Süleyman Özgörüş ve Özge Tekin isimli çift, tutkunlarını bir adım öteye taşıyarak düğün konvoyunu da bisiklete binerek gerçekleştirdi. Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen konvoy, burada bisikletlerine atlayarak şehir turu gerçekleştirdi. Gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi.

Bisikletli düğün konvoyu ile ilgili açıklama yapan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, Süleyman ve Özge’nin aktif bisiklet kullanıcıları olduğunu söyledi. Alioğlu, “Biz kendileri ile samimi olduğumuz için böyle bir etkinlik yapmayı önerdik ve onlar da kabul ettiler. Bisiklet hayatımızın her anında var ve bunu her alanda kullanmak istiyoruz. Araçlarla ilerleyen gelin damat konvoyları bazen trafiği tehlikeye atabiliyor. Biz buna dikkat çekmek için bisiklet konvoyunu organize ettik. Bunun dışında farklı bir etkinlikle bölgenin tanıtılmasını istedik. Bisikleti özendirip düğün konvoylarının da bisikletle yapılabileceğini gösterdik. İlkin 70 bisikletle yola çıktık, hedefe ulaştığımızda 100 bisikletle konvoyu tamamladık. Çok iyi geri dönüşler aldık. Araç kullanan vatandaşlar kornaları ile bize destek verdiler. Herkes bunu çekmek istedi. Bundan sonra da bu etkinliği devam etmek istiyoruz” dedi.