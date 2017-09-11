Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 14:56

Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle düğün konvoyu görmedi

Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Süleyman ve Özge, düğün konvoyunu, araca binmek yerine bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi.

Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle düğün konvoyu görmedi

11 Eylül 2017 14:56


Diyarbakır’da önceki gün yoldan geçen bisikletli grubunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bisikletli grubun toplu halde gezmesini ilginç kılan olay ise bunun bir düğün konvoyu olmasıydı. Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Süleyman Özgörüş ve Özge Tekin isimli çift, tutkunlarını bir adım öteye taşıyarak düğün konvoyunu da bisiklete binerek gerçekleştirdi. Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen konvoy, burada bisikletlerine atlayarak şehir turu gerçekleştirdi. Gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi.


Bisikletli düğün konvoyu ile ilgili açıklama yapan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, Süleyman ve Özge’nin aktif bisiklet kullanıcıları olduğunu söyledi. Alioğlu, “Biz kendileri ile samimi olduğumuz için böyle bir etkinlik yapmayı önerdik ve onlar da kabul ettiler. Bisiklet hayatımızın her anında var ve bunu her alanda kullanmak istiyoruz. Araçlarla ilerleyen gelin damat konvoyları bazen trafiği tehlikeye atabiliyor. Biz buna dikkat çekmek için bisiklet konvoyunu organize ettik. Bunun dışında farklı bir etkinlikle bölgenin tanıtılmasını istedik. Bisikleti özendirip düğün konvoylarının da bisikletle yapılabileceğini gösterdik. İlkin 70 bisikletle yola çıktık, hedefe ulaştığımızda 100 bisikletle konvoyu tamamladık. Çok iyi geri dönüşler aldık. Araç kullanan vatandaşlar kornaları ile bize destek verdiler. Herkes bunu çekmek istedi. Bundan sonra da bu etkinliği devam etmek istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç