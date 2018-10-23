Diyarbakır dünyaya açılıyor

Diyarbakır'ın kayyum atanan Kayapınar ilçe Belediyesi kenti dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. 8 ülkeden 130 bilim insanının katılacağı Uluslararası Diyarbakır Kongresi'nde kentin 4 bin yıllık tarihine ışık tutulup dünyaya tanıtılacak.

Diyarbakır'ın kayyum atanan Kayapınar Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ve Kadim Akademi, kentin tarihini dünyaya duyurmak için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Cegerxwin Kültür Merkezi'nde 26-28 ekim tarihleri arasında Uluslararası Diyarbakır Kongresi yapılması için kollar sıvandı. 8 farklı ülkeden 130 bilim insanının katılacağı ve 4 farklı dile tercüme edilecek kongrenin sonunda ortaya çıkacak bilgiler kitaplaştırılarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Yapılacak kongre öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, belediye olarak kültüre, sanata, bilime, eğitime, spora, çocuğa dost belediye diye kendilerini tanımladıklarını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

“Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan ve hafta sonuna kadar sürecek olan Uluslararası Diyarbakır Kongresi'nde, kentin kültürünü, toplumunu, ekonomisini, eğitimini bir perspektif içerisinde, belki son 4 bin yıllık tarihsel süreç içerisinde ele alıp günümüze getireceğiz. Bizim buradaki birinci amacımız, Diyarbakır'da ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bütün insanlara Diyarbakır'ın ne kadar kadim bir kültüre sahip olduğunu, bir literatür taraması, bilimsel tarama yaptırarak 8 ülkeden 4 dilde çevrilecek 130 oturum şeklinde gerçekleştireceğiz kongremizi. Amacımız kongreden gelen tebliğleri kitaplaştırarak vatandaşa sunmaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak yol gösterecektir.”

“Bu çalışma Diyarbakır'ı tanıtma açısından çok önemli”

Daha sonra konuşan İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Karakaş, Uluslararası Diyarbakır Kongresi'ni yapma fikrinin İlim Yayma Cemiyeti olarak kendilerinin ve Kadim Akademi'nin ortak düşüncesi olarak ortaya çıktığını söyledi. Karakaş, şunları söyledi:

“Yaklaşık 130 bilim insanı, akademisyen Diyarbakır'a gelecek 8 farklı ülkeden, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden katılımcılarımız olacak. Şu ana kadar Diyarbakır adına yapılmış en geniş çerçeveli bir çalışma olacak. Tarihinden, kültüründen, ekonomisinden, dininden, mimarisinden sanatından, coğrafyasından alarak değerlendirme fırsatı bulacağız. Diyarbakır'ın yetiştirdiği çok önemli cevherler var. Maalesef bu cevherleri tanıtma konusunda halkımızın gündemine getirme noktasında biz sivil toplum kuruluşları olarak yetersiz kalıyoruz. Cuma ünü hayata geçecek olan bu sempozyum gerçekten Diyarbakır'ın tanıtımı açısından çok önemli bir çalıştay olacak. Ayrıca 4 ciltlik kaynak eser ortaya çıkacak. Hayata geçireceğimiz kongremiz Diyarbakır'ın tanıtımına ciddi katkılar sunacaktır.”