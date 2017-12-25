Geride kalan 11 aylık verilere bakıldığında Diyarbakır’ın tüm yılların en iyi ihracat verilerine ulaştığını kaydeden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2018 yılının atılım yılı olacağını ifade etti.

Bir yıllık süreçte yapılan ekonomik projelerin göz geçirildiği ve planlamaların ele alındığı Diyarbakır Ekonomisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. DSİ toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, DTB Başkanı Engin Yeşil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oluşumlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptı. 2017 yılının geride kalan 11 ayının verilerine bakıldığında tüm yılların en iyi ihracat verilerine ulaşıldığını belirten Güzeloğlu, 2018 yılının Diyarbakır için atılım yılı olacağını ifade etti.

“Tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz”

2017 yılında küresel anlamda yaşanan ekonomik tüm belirsizliklere ve risklere rağmen Türkiye’nin büyüme oranında son çeyrek rakamıyla birlikte yüzde 7’yi geçeceğini ifade eden Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

“Bu büyüme oranından ve bunun sağladığı ekonomik gelişme ikliminden Diyarbakır’ın da çok büyük anlamda etkilendiğini ve bir anlamda ekonomik değişim, dönüşüm noktasında 2017’nin bu anlamda olumlu bitmesinin hemen ardından 2018 için de çok daha yüksek bir beklenti ve moralle yeni yılı karşılayacağımızın altını çizmek istiyorum. 1 milyon 673 bin 119 kişilik 2016 yılı kesin yılsonu sonuçlarına göre Türkiye’nin 13’üncü büyük ili konumunda. Fakat bu büyüklüğün 25 yaş altı nüfusu baz alındığında Diyarbakır Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu açısından bu oranıyla 9’uncu sırada yer almaktadır. Nüfusun yüzde 54’ü 25 yaş altı olan ve 2023 yılında 1 milyon 900 bin civarındaki bir nüfus ve yine yüzde 55 genç nüfusuyla hem üretim hem de bu anlamda uluslararası ticaret merkezi konumuna en yakın ve iddialı il durumundadır. 2017 yılının ilk 10 ayında Diyarbakır 168 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş. Bu rakam 2016 yılının tamamından daha fazladır ve 2017 yılını 180 milyon dolarlık bir ihracat toplamıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Ama 2018 için tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’ın tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedeflediğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Bu noktada hem sektörün paydaşlarıyla hem de ekonomik kesimin ve ihracatı gerçekleştiren tüm kurum ve kuruluşlarımızla çok yoğun bir çabayı gerçekleştireceğimizi özelikle belirtmek istiyorum.”

"Şirket sayısı arttı"

2017 yılının ilk 11 ayına ait yatırım ve teşvik verilerini açıklayan Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

2017 Ocak-Eylül döneminde bugüne kadar Diyarbakır’da 142 adet yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Bu belgelere sahip toplam yatırım tutarı 862 milyon TL ve bunlara bağlı olarak istihdam sayısı da 6 bin 196 kişi olmuştur. Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamları bugüne kadar gerçekleşmiştir. Kalan süre ve 2017 yılı toplamı açısından bu rakamların daha da yükseleceği açıktır. Bu son derece moral, güven veren hepimiz için hem geleceğimizi hem de 2018 yılına dönük beklentilerimizi olumlu anlamda revize eden çok güçlü ve değerli bir sonuçtur. Diyarbakır’da 2017 yılı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 40 bin 681 girişimci ile 81 il arasında 22’nci sırada yer almaktadır. Bu rakamın çok daha öteye taşınması girişimci sayısının artması ve hedeflediğimiz doğrultuda bu sayıların çoğalması ve sektörel anlamda çeşitlenmesi de 2018 yılı hedeflerimiz arasındadır. Bu noktada 2017 yılında ilk 11 ay içerisinde gerçek kişilere ait kurulan işletme sayısı da 452 olmuştur. 2016 toplamında 413 olduğunu düşünürsek 2017 yılı sonunda bu rakamın 500’e yaklaşacağını beklemek gerçekçi bir değerlendirme olacaktır. Bu göstergede 2016 yılının 2017 yılına göre şirket kurulması açısından gerçekten hem yükselen hem de başarılı geçen bir yıl olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada şirket sayısı açısından da 2016 yılında kurulan şirket sayısı 679 iken 2017’nin ilk 11 ayında bu rakam 833’e yükselmiştir.”

“Silvan Barajı 300 bin kişiye istihdam sağlayacak”

2018 yılı hedefleri kapsamında Silvan Barajı projesini önemsediklerini kaydeden Vali Güzleoğlu, projenin bitmesiyle 235 hektarlık bir arazinin sulu tarıma kavuşacağını ve 300 bin kişiye yerinde istihdam sağlanacağını söyledi. Güzeloğlu, “Silvan projesi sadece bir baraj değil 8 barajı kapsayan bu bütünlükte 4’ünün tamamlandığı devam den projelerle hepsi tamamlandığı zaman da 235 hektarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak bir dev. Sadece tarımsal değil sosyal, ekonomik ve toplumsal dönüşüm projesidir. Bu proje ile Diyarbakır’daki tarım arazilerinin toplamının yüzde 60’a yakını suya kavuşacak ve sulu tarım yapılabilme özelliğiyle buluşacaktır. Projenin bütünü doğrudan 300 bin kişiye yerinde istihdam sağlayacaktır” dedi.

“OSB’de istihdamın 20 bine çıkarılması hedefleniyor”

Şuan 3 etapta toplam 720 hektarda yatırımcılara hizmet veren Organize Sanayi Bölgesinin 7 bin kişiye yakın bir istihdam sağladığını belirten Vali Güzeloğlu, yatırımcıların yoğun ilgisiyle birlikte yüzde 97’lerdeki tahsis oranın yeni bir Organize Sanayi Bölgesi ve ek genişleme alanının zorunlu kıldığını ifade etti. Yatırımcıların taleplerine cevap vermek için 198 hektarlık bir genişleme alanı çalışmasının sonuçlanmak üzere olduğunu kaydeden Güzeloğlu, “Bu konuyla ilgili mera tahsis sürecimiz 2018 yılı içerisinde gerçekleşecek. Bu genişleme alanı yeni yatırımcılarımıza mevcut sanayi bölgemizin ağı olarak tahsis edilecektir. Böylelikle bu genişleme alanının tahsis edilmesiyle 2018 yılı içerisinde hazır olan reel yatırımcıların yatırımlarını gerçekleştirmesiyle bu istihdamı 20 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Şuanda alınan ön talepler beklentinin reel olduğunu ortaya koymakta ve inşallah 2018 yılı içerisinde değişik sanayi ve üretim başlıkları altında özellikle bu kadar değerli bir istihdamın Diyarbakır’a kazandırılmasının taşıyıcı projesi ve girişimi olarak bize hatırlatmaktadır” diye konuştu.

“Tekstil Kent’e ilk kazma vurulacak”

Tüzel kişilik kazanan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 129 hektarlık alanda kurulacağını ifade eden Vali Güzeloğlu, “Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte 7 bin 500 kişinin bir büyüklüğe ulaşacaktır. Altyapı ihalelerini 2018 yılının ilk yarısında yaparak bu alanda ilk temeli, ilk kazmayı ve başlangıcı yapmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta aldığımız karar doğrultusunda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yani Tekstil Kent projesi kapsamında parsel tahsis başvurularını da almaya başladığımızı ilan etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

30 milyon TL’lik mali destek programı

2018 yılı planlaması kapsamında Karacadağ kalkınma Ajansı tarafından 30 milyon TL’lik bir mali destek programının hazırlandığını açıklayan Vali Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün itibariyle 2018’e dönük hedeflerimizi ve beklentilerimiz açıklarken Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı içerisinde 30 milyon TL’lik bir bütçesini 4 mali destek programında uygulamaya soktuğunu paylaşmak istiyorum. Bu hafta içerisinde ajansımızın yapacağı ayrıntılı bilgilendirmeyle toplam 30 milyon TL’lik bir hibe ve destek tutarı Diyarbakır ve Urfa illerimizde ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmaya dönük 4 ana başlıkta bunlar; Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı toplam bütçesi 10 milyon 500 bin TL, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı 9 milyon TL, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 5 milyon TL ve benim özellikle kalkınmanın vazgeçilmezi olarak gördüğüm kişi gelişiminin en önemli evresi eğitimin, bilincin ve buna bağlı tüm süreçlerin taşıyıcısı olan Okul öncesi Eğitim Standartlarının Arttırılması Mali Programına da 4 milyon 500 bin TL olacak. Toplam 30 milyon TL’lik bu mali destek programı 2018 yılı hedeflerine hem ilimiz hem bölgemiz için çok önemli kazanımlar, istihdam ve üretime dayalı temel hedefleri de bize getirecek.”

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.