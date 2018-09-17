Diyarbakır Emniyet Müdürü Aslan okul denetimlerine katıldı

Aslan, serviste bulunan öğrencilerle sohbet edip, emniyet kemerlerini takmalarına yardımcı oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından güvenlik görevlileri de okul önlerindeki denetimlerini sıklaştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında okul servisleri ve okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde güvenlik güçleri, tam kadro okul denetimlerine başladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da okul önlerindeki denetimlere katılarak, servis görevlileri ve öğrencilerle görüştü. Servisteki eksikliklerin giderilmesi için görevlilere ilk ve son defa uyarıda bulunan Aslan, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Bazı öğrencilerin emniyet kemerlerini takmadığını gören Aslan, öğrencilere kemerlerini takmalarında yardımcı oldu.

“Güvenlik konusunda Diyarbakır'da bir endişemiz yok”

Yapılan denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tacettin Aslan, okul önlerinde bekleyen servis araçlarını denetlediklerini söyledi. Bazı küçük aksaklıkların olduğuna değinen Aslan, bir kereye mahsus olmak üzere görevlileri ikaz ettiklerini dile getirdi. Yarından itibaren denetimlere kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

“Görevlilerin olmadığını gördük, çocukların kemer takmadığını gördük. Yarından itibaren denetimlerimize devam edeceğiz. Kendilerini ikaz ettik, yarından itibaren ceza yazmaya başlayacağız. Bizim için önemli olan çocuklarımızın güvenliğidir, bunun için de trafiği düzenleme anlamında gerek servis gerek okul çıkışlarında önlemimizi aldık. Bunu konuda kararlıyız. İlimizde 224 okulumuz var, birinci ve ikinci kategoride. 130 amir arkadaşımızı okulda görevlendirdik, okul irtibat görevlisi olarak. 140 personelimizde bizzat sabah okula gidecek okul dağılımı sağlanıncaya kadar okulda görev yapacaklar. Güvenlik konusunda Diyarbakır'da bir endişemiz yok. Asıl olan çocuklarımızın güvenliğidir. Okulun içindeki görevliler tek değil diğer personel görevlendirmesini de yaptık. Bir sorun beklemiyoruz, her halükarda bakanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirmemizi yaptık.”