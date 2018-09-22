Marka ve kariyer zirvesi etkinlikleri kapsamında ‘Altın Toprak' ödülleri ile Diyarbakır ilk defa en iyilerini belirleyecek.

Meya Ajansı tarafından Diyarbakır'ın enlerinin belirlenmesi için proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda kentte ilk defa internet üzerinden kentin en iyilerinin belirlenmesi için kollar sıvandı. Diyarbakirinenleri.com internet sitesi üzerinden tüm Türkiye genelinde kullanılacak oylarla belirlenecek markalar, düzenlenecek geceyle vatandaşlara duyurulacak. Oylama yapacak vatandaşların da unutulmadığı yarışmada oy işlemine katılanlara her 15 günde yapılacak çekilişle tablet hediye edilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Meya Ajans sahibi Elif Yıldız, Diyarbakır'ın marka değerini arttırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Bu kapsamda ‘altın Toprak' ödülleri ile Diyarbakır'ın en iyilerini seçeceklerini belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Ajansımız geçtiğimiz yıl kuruldu. Ajansımız kendi bünyesinde birçok yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatöre iş olanağı sağladı. Tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, eğlence gösterileri üzerine çalışmalarımız oldu Sektörümüzün kalite çıtasının yükseltilmesi maksadıyla etkinlik ve organizasyon düzenliyoruz. Altın Toprak ödül töreni, Diyarbakır marka ve kariyer zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek. İşinde iddialı, en iyi hizmeti sağlayan ve en seçkin mekan ve marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Ajans Meya'nın ev sahipliğinde sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlünün katılacağı Diyarbakır enlerini seçiyor ödül töreninde ödüllerini alacaklardır. Bu Diyarbakır'ın ilk ve tek bağımsız organizasyonudur. 6 gün sürecek oylamamıza katılanlar arasında 15 günde bir çekiliş yapacağız ve talihliye tablet hediye edeceğiz. Bu organizasyonumuz internet üzerinden tüm halkımıza açıktır. Belirli bir kitle değil, buna halk karar verecek. Oy vermek isteyenler, diyarbakirinenleri.com adresinden oy verebilecek. 15 ağustosta başlayan başvuru süreci 30 eylülde sona erecek. Online oylama 1 ekimde başlayacak ve 30 kasımda sona erecek. Ödül törenimiz ise 24 aralıkta yapılacak. Amacımız bu çalışmayı geleneksel hale getirmek.”