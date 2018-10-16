Diyarbakır Gençlik Festivali çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Gençlik Festivali öncesi çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Kent Meydanında stant ve platform yerleştirme çalışması yapılırken, statta ise iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır, 18-21 Ekim tarihlerinde Ziraat Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Okçular Vakfı, Bakanlıklar, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle, bölge gençleri festival coşkusu yaşayacak. 4 gün sürecek olan festival öncesinde ise etkinliklerin yapılacağı Kent Meydanı'nda hummalı çalışma başlatıldı. Stant ve platform yerleştirme işlemlerinin yapıldığı meydan çevresi de polis bariyerleri ile kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şöhretler karması ile maç yapacağı stat çevresi ve içinde de iyileştirme çalışmalarına hız verildi. Suni olarak sahaya güneş ışığı verilirken görevliler kırılan koltukları yenileri ile değiştirmeye başladı.

“Diyarbakır zor bir dönemden geçti, normale döndüğünü yansıtmak istiyoruz”

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Ziraat Gençlik Festivali Saha Koordinatörü Koray Kahraman, Mayıs ayında İstanbul'da yaptıkları Gençlik Festivali'ni Diyarbakır'a taşımak istediklerini söyledi. Diyarbakır'ın aydınlanmanın, yenilenmenin ve kültürün merkezi olduğuna dikkat çeken Kahraman, İstanbul'da yaptıkları festivale 750 bin kişinin katıldığını ifade etti. Aynı yoğunluğu Diyarbakır'a da taşımak istediklerini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

“18-21 Ekim tarihlerinde devam edecek olan festivale herkesi bekliyoruz. Kültür-sanat, spor, aktiviteleri, konserler yoğun bir şekilde olacak, herkes ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek burada. Aynı zamanda 20 Ekim'de statta şöhretler karması ile maç yapacak. Hakan Ünsal, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı gibi sporcularımız gelecekler. Sanatçılarımızdan Gripin, Derya Uluğ, Buray gelecekler. 14-15 çalışma atölyemiz kurulacak, hat ebru gibi çalışmalarımız olacak. Katılan gençlerimiz buradan deneyimler edinecekler, öğrenecekler aynı zamanda yaptıkları eserleri yanlarına alabilecekler. Diyarbakır bir kültür merkezi, aynı zamanda kentte genç nüfus çok fazla. Zor bir dönemden geçti Diyarbakır, normale dönmüş, biz bunu gençlere yansıtmak ve kutlamak istiyoruz”.