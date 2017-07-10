Diyarbakır girişimcilikte lider

Yılın ilk yarısında 300 girişimciye destek veren KOSGEB, bu sayının yılsonuna kadar 600 civarında olmasını öngörüyor.

KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 360 girişimciye verdiği hibe ve sıfır faizli kredi desteği ile Türkiye birincisi olmuştu. 2017 yılının ilk yarısında 300 girişimciye hibe ve sıfır faizli kredi desteği veren KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü yılsonuna kadar toplam 600 girişimciye destek vererek, bir kez daha Türkiye birincisi olmak istiyor. Bu yıl destekleme konusunda öngördükleri rakamın 600 civarında olduğunu belirten KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan, “Kadın girişimcilere de artı yüzde 20 gibi bir desteğimiz söz konusu. Erkek girişimcilerde destek oranı yüzde 70 iken bu oran kadın girişimcilerde yüzde 90’lara çıkıyor” dedi.

“12 bin girişimciye eğitim verdik”

KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan, 2014-2017 yılları arasında 12 bin girişimci adayına eğitim verdiklerini dile getirerek, “Özellikle Başbakanımızın 2015 yılında yaptığı kalkınma hareketi ile girişimcilere yoğun bir desteğimiz söz konusu oldu. Bu girişimci adaylarından bazıları işyerlerini kurup bize başvuruda bulundu. Girişimcilik desteği adı altında 50 bin TL hibe olmak üzere 100 bin TL de sıfır faizli makine kredisi verdik. 2016 yılında Diyarbakır Müdürlüğü olarak 360 girişimcimize yapmış olduğumuz katkı ile Türkiye birincisi olduk. Yine 2016’da 100’ün üzerinde bir kadın girişimcimiz bizden desteklerini aldılar. 2017 yılının birinci yarısını yeni tamamlamış olduğumuz halde haziran ayı da dahil olmak üzere yaklaşık 300 işletmemiz işyerini kurup bizden desteklerini aldı ve almaya devam ediyorlar. Şuanda öngörümüz yılsonunda 600 civarında girişimciye destek sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Yeni buluşlar yapanlar bize geliyor”

Faal durumda olan işletmelere de destek verdikleri ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

“İmalat sektöründe özellikle organize sanayi bölgesinde olan firmalara tanıtım desteği olsun, nitelikli eleman desteği olsun birçok desteğimiz sürüyor. AR-GE desteklerimiz var. Yeni buluşlar yapan genç arkadaşlarımız geliyor bize. Bunun yanında ‘işbirliği güç birliği’ dediğimiz bir destek modelimiz var. Orada 3 veya 5 firmayı teknolojik değerine göre birleştirip destekliyoruz. Burada 5 asansörcü firmamızı birleştirip organize sanayi bölgemizde asansör kabin imalatı yapan bir fabrika hazırlıyoruz. Fabrika bitmek üzere. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecektir. 1 milyon TL’lik bir destekle KOSGEB olarak 300 bin TL hibe, yaklaşık 900 bin TL de bir kredi sağlayıp o 5 işletmemizi birleştirdik. Burada ortaklık kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Sorunları olan küçük firmalarımızı bir araya getirerek ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Diyarbakır’da biz bunu gerçekleştirdik. İlimizde olmayan önemli bir yatırımdı” ifadelerinde bulundu.