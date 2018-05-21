Diyarbakır Havalimanı’nı 13 bin 430 uçak kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Programa Diyarbakır Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, DHMİ Diyarbakır Havalimanı Müdürü Mustafa Durak ve havalimanı çalışanları katıldı. Havalimanı Mülki İdare Amiri Gökpınar, programda yaptığı konuşmada, DHMİ’nin Türk havacılık sektörünün önemli paydaşlarında biri olduğunu ifade ederek, “Görevlerini de çok güzel bir şekilde ifa etmektedirler. Son dönemde yaptığı modern havalimanlarıyla da ülkemizin havacılık sektöründe çığır açmaktadır. Başta Ulaştırma Bakanımız olmak üzere bu noktada emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

“DHMİ dünya markası”

DHMİ’nin zaman içinde yapılan kurumsal değişikliklerle, bir dünya markası haline geldiğini belirten, DHMİ Diyarbakır Müdürü Mustafa Durak, “ DHMİ, sivil havacılığın gelişmesinde ülkemiz adına öncü kurum işlevini üstlendi. O günden bu yana, faaliyetlerinde kalite çıtasını sürekli yükselten bir kuruluş olarak, hizmet seferberliğine yeni büyük projelerle devam ettirmektedir. Türk sivil havacılık sektörünün küresel devleriyle rekabet eder hale gelmesinde, düzenleyici ve denetleyici katkılarıyla birlikte, doğrudan proje üreten, yatırım yapan, tüm hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan DHMİ’nin büyük bir payı vardır. 29 Ekim’de İstanbul’da açılması planlanan 3. havalimanı, dünyanın en büyük havalimanları arasında yerini alacak ve Türkiye’nin 2023 havacılık vizyonunun en önemli eserlerinden birisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yolcu sayısı 150 binden 2 milyona ulaştı”

Yapılan yatırımlar sonucu iç ve dış hat taşımacılıkta rekor artışla son 15 yılda Diyarbakır Havalimanı’nda yıllık 150 bin yolcudan 2 milyon yolcuya ulaşıldığını aktaran Durak, şunları kaydetti:

“Havalimanımızdan 2002 yılında iç/dış hatlarda toplam 2 bin 294 uçak iniş/kalkış yapmış iken 2017 yılında bu sayı yüzde 485’lik artış ile 13 bin 430’a ulaşmıştır. Yine 2002 yılında iç/dış hatlarda toplam 185 bin 262 yolcuya hizmet verilmiş iken 2017 yılında bu sayı yüzde 1014’lük artış ile 2 milyon 64 bin 379’a ulaşmıştır. Şu an itibarı ile günde ortalama 36 iç hat seferi ile 6 bin yolcuya hizmet verilmektedir. Hac/Umre seferleri hariç şu anda herhangi bir dış hat seferi icra edilmemektedir. Havalimanımız terminal binası 3 milyon 500 bin iç hat, 1 milyon 500 bin dış hat olmak üzere toplam 5 milyon yolcu kapasiteli olup ilimizin sosyoekonomik gelişmesine yönelik olarak dış hat uçuşlarının gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.”