Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 14:38

Diyarbakır hokeycilerden Rektör Gül’e ziyaret

Diyarbakırlı hokeyciler, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.

Diyarbakır hokeycilerden Rektör Gül’e ziyaret

04 Temmuz 2018 14:38

Dr. Talip Gül’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Diyarbakır Hokey Federasyonu Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun ve bazı kulüp antrenörlerinin yer aldığı ziyarette, hokey sporunun yaygınlaşması, gelişmesi ve bazı projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, hokey sporunun gelişmesi için gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Hokey Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, yapılan ziyarettin çok faydalı geçtiğini söyledi. Koyun, yaşadıkları bazı sorunları da bu ziyarette dile getirdiklerini ve çözüm noktasında umutlu olduklarını belirtti. Koyun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ün kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ettiğini kaydetti. Koyun, “Rektörümüz hokey sporunun gelişimi için bize gerekli desteği vereceğini söyledi. İnşallah Dicle Üniversitenin katkısı ve desteğiyle hokey sporunu Diyarbakır’da çok daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.


Konuşmaların ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’e hokey stiği hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç