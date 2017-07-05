Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları öğretmen ihraç ediyor

Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Dengiz, "Okulumuzda mezun olan bir çok öğrencimiz Türkiye ve yurt dışında önemli okullarda öğretmenlik yapıyor” dedi.

Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları, hem Türkiye’de hem de Amerika ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli olan çift diploma imkanı ile mezunlarına istihdam alanı açıyor. Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları’na mezun olan çift diplomalı öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında rahatlıkla istihdam imkanı bularak önemli okullarda öğretmenlik yaptığı bildirildi. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Dengiz, mezun olan öğrencilerinin şu anda yurt içinde ve yurt dışında önemli eğitim kurumlarında görev yapan önemli kariyere sahip eğitimciler haline geldiğini söyledi.

"Önemli bir istihdam alanı açıyoruz"

Dengiz, “İngiliz Kültür Okulları’nda İngilizce öğrencilere ders olarak değil yaşatılarak öğretilir. Uluslararası kurum olan BEDAF tarafında akredite olan okulumuz öğrencilere İngilizceyi tam gün ve Türkçe bilmeyen öğretmenler tarafından doğal konuşarak ve yaşatarak öğretilir. Okullarımızda İngilizce öğretmenlerimiz uluslararası öğretmenlik çalışma belgesi olan TESOL belgelerine sahiptirler. İngiliz Kültür Okulları’nda atanamayan lisans mezunu ve çok iyi derecede İngilizce konuşan yeni mezun gençlere iki yıl çalışmadan sonra TESOL belgeleri ile hem yurtiçi hem de yurtdışı da çalışma imkanı sağlıyoruz. Bu alanda büyük eksikliği olan Diyarbakırımıza da İngilizce öğretmeni kazandırmanın gururunu duyuyoruz. Bugün birçok özel okulda okullarımızda çalışmış öğretmenleri görmek ayrıca bizleri sevindiriyor ve bu da bizlere yaptığımız işi daha iyi yapmamız için güç veriyor" dedi.