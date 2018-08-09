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09 Ağustos 2018 13:37

“Diyarbakır kalkınırsa bölge kalkınır, ülke kalkınır”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sanayi yatırımcıları ile yaptığı toplantıda, “Diyarbakır kalkınırsa bölge kalkınır, ülke kalkınır” dedi.

“Diyarbakır kalkınırsa bölge kalkınır, ülke kalkınır”

09 Ağustos 2018 13:37


Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatırımcılarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, yeni bir yönetim ve hükümet sisteminde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde temel amacın merkezi ve konusu insan olan, insana hizmeti ibadet sayan ve karar alma sürecini hızlandırarak, etkin, aktif ve verimli bir kamu yönetimini hayata taşıyan bir anlayışı bir değişimi bugün gerçekleştiriyoruz. Bizler Diyarbakır’da kamu, devlet, özel ve sivil her kesimle karşılıklı kurumlar olarak bu sorumluluklarımızın üzerinde yoğun çalışma sergiliyoruz ve sergilemek zorundayız” diye konuştu.



“Kaybedecek bir dakikamız bile yok”


Kaybedecek bir dakikalarının bile olmadığını ifade eden Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:


“Çünkü bu aziz ve kadim şehir terör örgütlerinin ihaneti ile başta PKK ve FETÖ olmak üzere onların uzantıları ve işbirlikçilerinin ihaneti ile çok zaman, imkan kaybetti. Gelmesi gereken, olması gereken yerin gerisinde kaldı. Biz artık bu süreyi sağlanan bu huzur ve güven ortamında çok kısa sürede kapatmak bu kenti merkezi insan olan bir anlayışla kalkındırmak ve geleceğe taşımak zorundayız. Bu yapacak kapasitemiz, verimliliğimiz, zenginliğimiz ve birikimimiz var. Bu inançla bu azimle çalıştığımız zaman gelecek her günün Diyarbakırımıza zenginlikler, güzellikler ve olumlu gelişmeler sunacağı konusunda da inancımız var. Diyarbakır kalkınırsa bölge kalkınır, ülke kalkınır. Çekim gücü Diyarbakır olan bir perspektif, merkezi Diyarbakır olan bir kalkınma ve gelişme hedefine ulaştırır. Diyarbakır’da bir hareketlilik var, bir derinlik var ve Diyarbakır’a dönük bir ilgi var. Bu ülkeye güveniyor, kente güveniyor ve kendimize güveniyoruz. Hiçbir spekülatif yaklaşım bu ülkenin bu aziz ve kadim şehrin geleceği iddialı yolculuğunu engelleyemeyecektir.”


Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.


OSB’de düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, OSB Başkanı Aziz Odabaşı ve sanayiciler katıldı.




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