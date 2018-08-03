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03 Ağustos 2018 12:02

Diyarbakır karate takımından büyük başarı

Çanakkale Troıa Uluslararası Karate Şampiyonası’na katılan Diyarbakırlı 4 sporcu, 3 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalya kazandı.

Diyarbakır karate takımından büyük başarı

03 Ağustos 2018 12:02


Diyarbakırlı milli karateciler, 27-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Troıa Uluslararası Karate Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. 4 ülke, 21 il ve 55 kulüpten 950’ye yakın sporcunun katıldığı şampiyonada Diyarbakır’dan katılan 4 sporcu 3 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalya aldı. Madalya alanlar şöyle:


“Diyarbekirspor Kulübü sporcuları Sena Kızılaslan 2 altın madalya, Muhammed Yusuf Yazar ise gümüş madalya, Diyarbakır Kaya Spor Kulübü sporcusu Yusuf Kaya altın madalya, Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Enes Kızıl ise bronz madalya aldı.”




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