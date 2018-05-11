Diyarbakır Kayapınar HEM Türkiye finallerine adını yazdırdı

Adana’da gerçekleşen Okullararası Genç Kızlar Hokey Grup müsabakaları sona erdi. Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Kız Hokey Takımı, çekişmeli geçen müsabakaları namağlup birinci olarak tamamlayarak, Türkiye finallerinde Diyarbakır’ı temsil etme hakkını elde etti. Hokey Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Kız Hokey Takımının, Adana’da yapılan tüm maçları kazanarak, Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiğini söyledi. Koyun, Adana’da tüm maçları kazanan Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Hokey Takımının, 23-27 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye’de yapılacak Türkiye finallerinde yer alacağını belirtti.

Koyun, Adana’daki müsabakalarda Kayapınar Halk Eğitim Merkezinin, büyük çekişmeye sahne olan maçlarda sırasıyla, Osmaniye Atatürk Lisesini ve Konya Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini büyük mücadele sonunda mağlup ettiğini kaydetti. Koyun, “Bu sonuçla Kayapınar Halk Eğitim Merkezi son dört yılda 3. kez finallerde oynama hakkı kazanmıştır. Artık bu ekibimizin Türkiye finallerde başarılı olmalı ve Diyarbakır’a kupa getirmelidir” dedi.

Müsabakalara katılmaları yönünde büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya da teşekkür eden Koyun, “Müsabakalar için desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya, Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen’e, Spor Şube Müdürü İbrahim Ufuk Ertaş’a ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdür Enver Kızıl’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.