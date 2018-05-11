Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 15:55

Diyarbakır Kayapınar HEM Türkiye finallerine adını yazdırdı

Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Kız Hokey Takımı, grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Diyarbakır Kayapınar HEM Türkiye finallerine adını yazdırdı

11 Mayıs 2018 15:55


Adana’da gerçekleşen Okullararası Genç Kızlar Hokey Grup müsabakaları sona erdi. Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Kız Hokey Takımı, çekişmeli geçen müsabakaları namağlup birinci olarak tamamlayarak, Türkiye finallerinde Diyarbakır’ı temsil etme hakkını elde etti. Hokey Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Kız Hokey Takımının, Adana’da yapılan tüm maçları kazanarak, Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiğini söyledi. Koyun, Adana’da tüm maçları kazanan Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Hokey Takımının, 23-27 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye’de yapılacak Türkiye finallerinde yer alacağını belirtti.


Koyun, Adana’daki müsabakalarda Kayapınar Halk Eğitim Merkezinin, büyük çekişmeye sahne olan maçlarda sırasıyla, Osmaniye Atatürk Lisesini ve Konya Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini büyük mücadele sonunda mağlup ettiğini kaydetti. Koyun, “Bu sonuçla Kayapınar Halk Eğitim Merkezi son dört yılda 3. kez finallerde oynama hakkı kazanmıştır. Artık bu ekibimizin Türkiye finallerde başarılı olmalı ve Diyarbakır’a kupa getirmelidir” dedi.


Müsabakalara katılmaları yönünde büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya da teşekkür eden Koyun, “Müsabakalar için desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya, Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen’e, Spor Şube Müdürü İbrahim Ufuk Ertaş’a ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdür Enver Kızıl’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cumartesi
    18°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç