Diyarbakır Kent Müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Cemil Paşa Konağı, Diyarbakır Kent Müzesi olarak düzenlenmişti. İçinde birçok eser barındıran müze ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor. Geçmişte kullanılan malzemelerin hikayeleri ile birlikte yer aldığı müzeyi ayda ortalama 5 bin kişi ziyaret ediyor. 2015 yılında hizmete giren müzede yaklaşık 270 eser bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Ercan Alpayş, bine yakın hissesi olan Cemil Paşa Konağı'nın Diyarbakır'daki hisse sahipleriyle birlikte müze olması şartıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile aralarında protokol imzalandığını ve kent müzesine dönüştüğünü belirterek, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konağı aldığında istimlak çalışmalarını başlattı, daha sonra restorasyon süresi başladı. Konağın restorasyon süreci aslında 2012 yılında başladı, 2015 yılı Mayıs ayında açılış gerçekleşti. Müzemizde Kültür Bakanlığından tescilli olarak 235 tane eserimiz var. Bunun dışında vitrinlerde teşhire koyduğumuz efemeralarımız, fotoğraflarımız ve başka nitelikte malzemelerimiz de var. Şuanda müzemizin teşhirinde 270'in üzerinde Diyarbakır'ın kültürüyle ilgili materyal münteşir edilmektedir” diye konuştu.

“Ziyaretçi sayısı ayda 5 bine ulaştı”

İlk açıldığında büyük bir ziyaretçi kitlesi olmadığını ve gün geçtikçe ziyaretçi sayısını arttırarak ayda 5 bine ulaştıklarını aktaran Alpay, “Müzemizde Diyarbakır'ın kültürünü temsil eden 18 tane temamız var. Bu temalar Diyarbakır'daki inançlar, inanışlar, müzik, edebiyat, eğitim, mutfak, su ve yaşam gibi başlıklar altındaki temamız var. Biz bu temalarla Diyarbakır'ı tanımak isteyenlere bir arada bulacakları bir ortam yaratmaya çalıştık. Bir tane restorasyon laboratuvarımız var ve burada tekstil, metal, kağıt gibi her çeşit küçük eserin restorasyonunu ve konservasyonunu yapacak alt yapıya sahibiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın ellerinde Diyarbakır'ın kültürüne ait değerli bir malzeme var ise müzemize getirerek hibe etmese bile restorasyon anlamında elindeki malzemeyi restorasyon çalışmalarını yapıp, hiçbir ücret almadan tekrar vatandaşımıza iade ediyoruz” dedi.