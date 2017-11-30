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30 Kasım 2017 09:52

Diyarbakır merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

30 Kasım 2017 09:52

2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve silah mühimmatı kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsın da yakalanmasına çalışılıyor.


Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 adet AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 adet AK-47 Kaleşnikof marka tüfek şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof marka tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.




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