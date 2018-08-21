Diyarbakır protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

DSİ sosyal tesislerinde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ak Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Milletin kararlılığıyla Diyarbakır aydınlık geleceğe doğru hızla yol alıyor"

Uzun kuyruğun oluştuğu bayramlaşmanın ardından konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu protokolün bayramını kutlayarak kardeşliğin ömür boyu sürmesini temenni etti. Vali Güzeloğlu, “Teklifsiz ve karşılıksız sevgilerin yaşandığı kucaklaşmaların arttığı dargınlıkların yok olduğu bir bayram yaşamayı hepimize, ülkemize, İslam alemine nasip etsin. Birliğin ve beraberliğin yaşandığı Diyarbakır’da en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi bayramda bir kez daha görüyoruz. Milletimizin kararlılığıyla hamd olsun Diyarbakır daha güzele daha aydınlık ve kalkınmış bir geleceğe doğru hızla yol alıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde Türkiye halkı temsil eden yeryüzünde insanlık değerlerini her düzeyde taşıyan maliyeti ne olursa olsun bizi biz yapan insanlık değerleri tüm insanlığa taşıyan bir inanç temsil ediyor. Diyarbakır’da bu kutlu yürüyüşe zenginlik ve derinlik katan insanlık tarihine kadar köklü ve birikimli bir kent olarak bu uğurda kendine düşen katkıyı sergiliyor. Bizi bugüne ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyor bu duygu ve düşünceler ile bugün burada olan sizleri ve aziz Diyarbakır’ımızı tüm değerli vatandaşlarına şahsım ve tüm kamu yöneticileri adına sevgi ve saygılarımızı sunuyor ve bir kez daha bayramınızı tebrik ediyor Allah’a emanet olun” dedi.

"Terörle durduramayınca ekonomik darbe ile Türkiye’ye zarar vermeye çalıştılar"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise Türkiye’yi terörle durduramayanların ekonomik darbe ile ülkeye zarar vermeye çalıştıklarını söyledi. Eker, "Yakın tarihte başlayan Ortadoğu’ya yönelik başlatılan terör örgütleri üzerinden yapılan operasyonlar ve planlar, en son hain askeri bir darbe teşebbüsü ile Türkiye’de tepki göstermiş sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör koridoru oluşturmasına destek verilmiştir. Türkiye bütün bunlara rağmen gücünü koruyarak ve geliştirerek bunlar ile mücadele etmiş ama şimdilerde de bakıyoruz ki Türkiye bu defa terör ve diğer askeri operasyonlarla durdurulamayınca Türkiye’nin yükselişi bu defa ekonomik bir takım operasyonlar, spekülatif, manikülatif dolar hareketleri ile kur döviz operasyonlarıyla Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışılmaktalar. Bütün bunlara tanık oluyoruz ama milletimiz buna karşıda birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini sürdürmekte. Bu bayramın tekrar bütün İslam alemi, Türkiye Cumhuriyeti ve bütün insanlık için barışa, huzura gelişmeye kalkınmaya vesile olmasını diliyorum” diye konuştu