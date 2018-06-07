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07 Haziran 2018 15:45

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü personelleri iftar yemeğinde buluştu

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü personelleri iftar yemeğinde buluştu

07 Haziran 2018 15:45


Bir otelde düzenlenen programa, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat, Bölge illerinden başmüdürler ve 300 personel aileleriyle birlikte katıldı. Şirketin kurum aidiyetlerinin ön plana çıkması, moral ve motivasyonlarının arttırılması ve kaynaşmalarını amaçlayan gece tasavvuf müzikleri ve dualar ile devam etti. Böyle bir şirketin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Diyarbakır PTT Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, “Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına bizi kavuşturduğu için Cenab-ı Hakka şükrediyoruz. On bir ayın sultanı mübarek ramazan-ı şeriflerinizi tebrik eder birlik ve beraberliğimizin katlanarak devam etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. Bu mübarek ayda iftar programımızda aramızda bulunarak bizi onurlandıran tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.




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