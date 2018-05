Diyarbakır Ramazan ayına durgun giriyor

Durgunluğu yaşanan ekonomik sıkıntılara bağlayan esnaf, ümitlerini bayram öncesine ertelediklerini belirtti.

Diyarbakır’da her Ramazan ayı öncesi yaşanan hareketlilik bu yıl yerini durgunluğa bıraktı. Vatandaşın Ramazan ayı alışverişi için uğrak yerlerinden olan Suriçi’nde esnaf, bu yıl beklediğini bulamadı. İlçede bulunan Gazi ve Melikahmet caddelerinde kısmen hareketlilik olsa da bu satışlara yansımadı. Yaşanan durgunluğu ekonomik sıkıntılara bağlayan esnaf, bayram öncesi alışverişte hareketlilik yaşanmasını ümit ediyor.

"Fiyatlarda artış var”

Esnaf Fesih Cengiz, ticaret hayatında sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunu en kısa zamanda atlatmayı ümit ettiklerini kaydetti. Ramazan ayının İslam alemine hayır ve bereket getirmesini dilediklerini söyleyen Cengiz, "Sadece Diyarbakır değil dünya genelinde ticarette sıkıntı var. İnşallah bu tersine döner. Temennimiz Ramazan ayının hayrına, bereketine düzelir. Sıkıntı şu anda çok büyüktür. Özellikle esnaf ticaret yapamıyor. Büyük marketler, AVM’ler bu işin büyük rantını alıyor. Onun için küçük esnaf biraz zor durumdadır. Umutluyuz, bir şey olmaz. Bir müddet eziyet ve sıkıntı çekeriz ama ferahlık gelecektir. Fiyatlarda bir artış var. Özellikle döviz aldı başını gitti bu çok etkileyecektir. Her Ramazan ayında bir de fırsatçılar var. Ramazan ayında millete daha ucuz gıda vereceğine fırsatçılık yapıp fiyatları arttırıyorlar" dedi.

"Hiç kimsenin cebinde para yok”

Ramazan ayında genellikle durgunluk yaşandığını belirten esnaf Vahit Abdioğlu ise fiyatlarda artış olduğunu söyledi. Abdioğlu, şunları kaydetti:

"Her şey artıyor. Geçtiğimiz yıl etin kilosunu 25 liraya alırken bu yıl Ramazan ayının gelmesiyle bazı fırsatçılar bunu arttırdı. Bunlara ’gıda teröristleri’ diyoruz. Et şu an 50 lira. Halbuki ne kadar ucuz olursa Ramazan ayında daha iyi, daha güzel, daha ucuz gıdalar olsa çok daha güzel olacak. Ama maalesef bazı insanlar bunu kötüye kullanıyor. Allah onları hidayet etsin. Esnafın şu an bir beklentisi yok. Bir kere ortamın düzelmesi lazım. Büyük AVM’ler şu anda gayet güzel."