Diyarbakır rengarenk çiçeklerle süsleniyor

Kent genelinde başlattığı mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinin kavşak, yeşil alan ve orta refüjlerine mart ayından itibaren yaklaşık 1 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikti. Yazlık mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına kış aylarında hazırlıklar yaparak start veren ekipler, çiçek dikim mevsiminde 109 bin 250 zinnia, 142 bin 695 kadife, 310 bin 797 petunya, 965 horoz ibiği, 51 bin 730 ateş çiçeği, 10 bin 800 vapur dumanı, 97 bin 865 begonya ve 48 bin 865 gazanya çiçeğini dikti.

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde Elazığ Caddesi ve Kayapınar Mahabad Bulvarı’nın orta refüjlerine daha estetik bir görünüm vermek amacıyla 4 ton 200 kilogram dolamit taşı kullandı. Ekipler, yazlık mevsimlik çiçek dikimi dışında farklı desenler tasarlayıp oluşturdukları kalıplara dolamit taşlarını yerleştirdi.

Konuk evi önüne 35 bin çiçek dikildi

Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi önündeki peyzaj alanı da yeniden düzenlendi. Çiçek ekimi öncesinde peyzaj alanlarının temizliğini, çapalama ve toprak tesviyesini tamamlayan ekipler, alana 25 bin adet zinnia ve 10 bin adet kadife olmak üzere toplam 35 bin çiçek dikti. Yazlık mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları, orta refüjler, yeşil alanlar ve kavşaklarda devam ediyor.