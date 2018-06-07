» Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu Üzeri Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Önündeki Köprülü Kavşakta Otomobil, Ticari Taksi Ve Yolcu Otobüsünün Karıştığı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2'si Ağır 5 Kişi Yaralandı.
07 Haziran 2018 12:39
Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
IHAAW123927-ASA/07-06-2018
- Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.