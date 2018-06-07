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  •  » Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu Üzeri Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Önündeki Köprülü Kavşakta Otomobil, Ticari Taksi Ve Yolcu Otobüsünün Karıştığı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2'si Ağır 5 Kişi Yaralandı.
07 Haziran 2018 12:39

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

IHAAW123927-ASA/07-06-2018 - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

07 Haziran 2018 12:39

07.06.2018 12:39:27 TSI NNNN




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