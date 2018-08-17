Diyarbakır şehidi ’kahrolsun PKK’ sloganları ile defnedildi

Şehidin babası ve kardeşi, intikam yemini etti.

Dün Adıyaman’da mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe veren terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonları sürdüren güvenlik güçleri pusuya düşürülmüş, olayda biri EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu 3’ü de güvenlik korucularının sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, ateş açması sonucu şehit oldu.

Askerler için Adıyaman’da düzenlenen törenin ardından Diyarbakırlı şehit memleketi Ergani’ye getirildi. Şehit Kürşat Yılmaz’ın naaşı helallik alınmak üzere evine götürüldükten sonra Ulu Cami önüne getirildi. Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, kamu kurum müdürler, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Dev Türk bayrağı önünde intikam yemini ettiler

Cenaze aracının caminin önüne gelmesinin ardından şehit Kürşat Yılmaz’ın babası Ekrem Yılmaz, tüm çocuklarının vatana kurban edeceğini söyledi. Baba Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun, Bakan Soylu sağ olsun, vatan sağ olsun. 7 torunum var hepsi vatana kurban olsun’’ dedi.

Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz ise dev Türk bayrağının önünde intikam yemini etti. Zülküf Yılmaz, ’’Ağabeyimin kanı bu bayrağın üstünde, bana söz verdiler, intikamını alacaklar. İntikamını almazlarsa onun intikamını ben alacağım. Selahattin Demirtaş, sende Diyarbakırlısın, ben de Diyarbakırlıyım. Eğer ben senin ciğerini sökmezsem ben Diyarbakır çocuğu değilim. Ben ağabeyimin intikamını senden alacağım” diyerek camiye geçti.

Binlerce kişi dev Türk bayrağıyla ‘kahrolsun PKK’ sloganı eşliğinde yürüdü

Cuma namazının kılınmasının ardından Bakan Soylu, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş, dev Türk bayrağı önünde ‘kahrolsun PKK’ sloganları eşliğinde mezarlığa kadar yürüdü. Bakan Soylu, yürüyüşte şehidin babası ve oğlunun koluna girerek ilerledi. Bu sırada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait ilaçlama aracına konulan gül suyu, cami etrafı ve mezarlık tarafına püskürtüldü.

Şehidin yakınları, tabuta sarıldı

Yürüyüşün ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, mezarlığın önündeki tören alanına geldi. Cenazenin, araçtan alınıp katafalka getirilmesi ile başlayan tören daha sonra saygı duruşu ile devam etti. Şehit Yılmaz’ın özgeçmişinin okunmasının ardından dini vecibeler yerine getirildi. Kalabalığın cenaze namazı kılmasının ardından şehidin oğlu, kardeşi ve yakınları uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Bakan Soylu’nun da omuzlamasıyla katafalktan alınarak mezarlığa götürüldü. Şehit Yılmaz’ın yakınları cenazenin gömülmesi sırasında sinir krizleri geçirdi.

Bakan Soylu daha sonra şehidin kardeşine Türk bayrağı verdi.

Tören saygı atışlarının yapılmasının ardından sona erdi.